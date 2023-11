São Paulo

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gastou R$ 4.861 com as passagens de ida e volta entre Manaus (AM) e Brasília e R$ 1.047 com diária para que Luciane Barbosa Farias participasse de evento de combate à tortura promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos, no último dia 6, no Distrito Federal.

Como noticiou o jornal O Estado de S. Paulo, Luciane é esposa de um líder do Comando Vermelho que cumpre pena no Amazonas.

Os valores foram custeados pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da pasta dos Direitos Humanos, e estão no Painel de Viagens, mantido pelo Ministério da Economia.

Em nota, a pasta dos Direitos Humanos disse que o pagamento foi feito a todos os participantes do evento nacional e que os integrantes foram indicados pelos comitês estaduais. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo.

Print da publicação de Luciane Barbosa Farias no 4º Encontro Nacional dos Comitês de Prevenção e Combate à Tortura e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura - Reprodução luhfariasoficial no Instagram

Luciane preside a Associação Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), entidade selecionada para fazer parte do CEPCT-AM e que participou do 4º Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura

Durante sua fala no evento, ela criticou as revistas vexatórias em prisões e também a revista feita nas crianças para a visita dos presos.

A participação de Luciane no evento organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos ocorreu por indicação do governo do Amazonas.

Luciane também esteve no Ministério da Justiça, pasta comandada pelo ministro Flávio Dino, em março. Ela se encontrou com o secretário de Assuntos Legislativos da pasta, Elias Vaz. Já em maio ela esteve com Rafael Velasco, secretário da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), também vinculada à pasta.

O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (15) que Dino tem sofrido ataques "absurdos" e "artificialmente plantados" devido ao caso.