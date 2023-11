Pré-candidato a prefeito de São Paulo, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) apresentou emenda à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) pedindo a criação de uma rubrica para garantir recursos à internação compulsória de dependentes químicos.

O deputado federal Kim Kataguiri, pré-candidato a prefeito de SP pelo União Brasil - Zanone Fraissat/ Folhapress

Outras emendas dele contemplam recursos para pesquisas para uma vacina contra o crack, reurbanização de assentamentos precários, regularização fundiária, acessibilidade e policiamento ostensivo feito por polícias militares e rondas municipais

Todos são temas que devem constar de sua campanha no ano que vem. As propostas apresentadas pelo parlamentar pedem que não haja redução nos recursos orçamentários no ano que vem, protegendo estas áreas de contingenciamento.

Kim também fez uma emenda para que não haja aumento do fundo eleitoral no ano que vem com relação à eleição passada.

Ele diz ter conversado com o relator da LDO, Danilo Forte (União Brasil-CE), que teria se mostrado simpático às propostas, embora não tenha se comprometido totalmente com elas.