São Paulo

Para evitar possíveis confrontos, a Assembleia Legislativa de São Paulo definiu que apoiadores e opositores da privatização da Sabesp deverão usar entradas diferentes para acessarem o local da audiência pública, marcada para quinta-feira (16). Segundo a assessoria da Casa, o efetivo da Polícia Militar que atua na segurança estará de prontidão.

Do lado da esquerda, PT e PSOL mobilizam com sindicatos a presença do público contrário à venda da estatal de saneamento. Eles deverão entrar pela av. Sargento Mario Kozel Filho e acompanhar a audiência no auditório Paulo Kobayashi.

Deputados de direita, como Guto Zacarias (Republicanos), que faz parte do MBL, e Lucas Bove (PL), também devem levar apoiadores da privatização. O acesso será pela av. Pedro Álvares Cabral e o público deve ficar no auditório Franco Montoro.

A Assembleia Legislativa de São Paulo, na zona sul da capital - Divulgação Alesp

Na audiência, os favoráveis à privatização e os contrários terão direito ao mesmo número de cadeiras no plenário e ao mesmo tempo de fala —são 132 assentos para cada lado. O evento está marcado para as 14h.

No início, a secretária Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) fará a defesa da privatização em 30 minutos. O Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São Paulo) falará contra a privatização pelo mesmo tempo.

Depois, Guto Zacarias terá 10 minutos para discursar a favor, e Emidio de Souza (PT) também terá 10 minutos para se posicionar contra a privatização. A discussão deve se estender por 4 horas —os demais deputados inscritos terão 5 minutos cada, enquanto os oradores do público terão 3 minutos cada.

As inscrições de falas serão feitas a partir das 13h, e os inscritos receberão uma pulseira para acessar o plenário.