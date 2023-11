São Paulo

Deputados bolsonaristas de São Paulo afirmam que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ficou sentido com a crítica que recebeu de Jair Bolsonaro (PL) na quinta-feira (16), mas consideram que o ex-presidente pegou leve com o afilhado.

Além do elogio de Tarcísio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), os bolsonaristas listam outras atitudes recentes do governador que irritaram a militância radical de direita, como ter recebido com reverência a viúva de Nelson Mandela, Graça Machel, no Palácio dos Bandeirantes, e ter sancionado o projeto de lei do petista Teonilio Barba que institui o feriado do Dia da Consciência Negra em todo o estado.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) recebe Graça Machel, viúva de Nelson Mandela - Mônica Andrade - 13.nov.23/Governo do Estado de SP

No Instagram de Tarcísio, o vídeo ao lado de Graça Machel recebeu comentários negativos em grande parte.

Isso porque Mandela, morto em 2013, foi comunista na juventude e militou em um grupo armado contra o regime racista sul-africanos.

De forma reservada, os parlamentares dizem que Tarcísio avança no eleitorado de centro, mas perde muito mais na direita. Segundo eles, as críticas dos bolsonaristas ao governador só não são mais incisivas porque Bolsonaro ainda demonstra grande apreço pelo aliado.

Secretários do governo Tarcísio ouvidos pelo Painel relataram preocupação com os ataques ao governador nas redes após a declaração de Bolsonaro à rádio Gaúcha.

Por outro lado, parte dos auxiliares do governador minimizam o problema, dizem não haver estresse e que a relação de Tarcísio e Bolsonaro não tem rusgas. Para eles, Tarcísio e Bolsonaro têm formas diferentes de conduzir a gestão, e o governador mantém relacionamento republicano com o governo Lula (PT).