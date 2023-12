A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na quinta (14) as contas do governo estadual referentes a 2022, da gestão dos ex-governadores João Doria e Rodrigo Garcia, ambos tucanos.

Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo durante sessão - Rodrigo Costa - 31.jan.23/Divulgação Alesp

A aprovação seguiu decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que havia aprovado o balanço financeiro. De acordo com o relatório, São Paulo registrou no ano passado superavit de R$ 9,3 bilhões.

"A aprovação das nossas contas pela Alesp evidencia que, em 2022, cuidamos bem da arrecadação e da despesa, encerrando com chave de ouro o trabalho de soerguimento do estado de São Paulo iniciado por [Mário] Covas [ex-governador] e [Yoshiaki] Nakano [ex-secretário da Fazenda]", disse Felipe Salto, que foi secretário da Fazenda na gestão Garcia.

Em maio deste ano, Salto e Garcia publicaram na Folha um artigo em que exaltavam a "herança bendita" deixada pela administração tucana no estado.