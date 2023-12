Brasília

Suspensa no Pará pela Justiça por suspeita de comercializar ouro de garimpo ilegal, a empresa Fênix DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários) participa de painéis da COP28, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

As atividades da empresa incluem debates sobre práticas sustentáveis de mineração e tecnologias de rastreabilidade —mecanismos de segurança que deveriam servir para garantir a origem lícita do minério vendido.

Procurada pelo Painel, a companhia não respondeu.

Região de garimpo ilegal em Itaituba (PA) - Lalo de Almeida - 19.ago.2023/Folhapress

A Fênix é uma DTVM, categoria de empresa autorizada pelo Banco Central para compra e venda de ouro extraído no Brasil.

Segundo uma investigação da PF (Polícia Federal), desde 2021 a empresa comprou cerca de R$ 3,5 bi em minério no Pará, com suspeita de origem no garimpo ilegal.

A investigação da polícia mirou um esquema envolvendo cooperativas de garimpo ligadas à companhia e que "esquentavam" o material extraído ilegalmente, registrando-o na nota fiscal como se tivesse origem em uma área legal.

A PF identificou que as lavras de garimpo de onde supostamente o ouro era extraído não tinham sinais de atividade —o que é chamado de "esquentamento de ouro".

Segundo os investigadores, cooperativas envolvidas arrendam lavras garimpeiras de moradores locais de regiões como Itaituba, um dos polos de extração ilegal no Pará. Depois, registram a origem do ouro como se fosse destes locais e vendem para a Fênix.

Como consequência, a Justiça do estado determinou o bloqueio das atividades da empresa no Pará, autorizou operações de busca e apreensão em endereços de envolvidos e bloqueio de bens em um total de quase R$ 550 milhões.

Na COP28, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a empresa participa de pelo menos dois painéis.

Um debate ferramentas de rastreabilidade do ouro, métodos para tentar assegurar a origem lícita do produto e barrar a comercialização de minério ilegal.

Outro é sobre mineração responsável e formas de exploração do solo em consonância com as práticas de sustentabilidade.

"Estamos sendo reconhecidos internacionalmente pelo nosso trabalho, que não é fácil, há muitos desafios, entretanto, somos um case de sucesso e vamos mostrar isso a todos", disse o diretor de operações do grupo, Pedro Eugênio Gomes da Silva, quando a empresa foi convidada para o evento.