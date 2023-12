Marqueteiro do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Leandro Groppo foi nomeado em 27 de novembro integrante de uma subcomissão de licitação da gestão estadual para avaliar a contratação de agências de publicidade.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema - Rubens Cavallari/Folhapress

Ele foi indicado como representante externo do órgão, ao lado de dois servidores da estrutura da Secretaria de Estado de Comunicação Social.

Uma das funções da subcomissão é decidir quem ganhará uma concorrência a ser aberta no primeiro trimestre de 2024 para campanhas institucionais da gestão Zema.

Groppo trabalhou nas duas vitoriosas campanhas de Zema ao governo. Ele também ajuda a formular a estratégia para a possível campanha presidencial do governador em 2026.

Procurado, o publicitário diz que foi convidado pela Secretaria de Comunicação para a função, que não é remunerada. Ele não vê possível conflito de interesse.

"Não tenho ligação com nenhuma agência de publicidade que possua contrato com o governo. Nunca faturei nada com a gestão Zema. Eu vou apenas avaliar a criatividade das propostas, com base em editais técnicos", afirmou. "Finalmente teremos uma licitação para publicidade, depois de muitos anos. É uma ótima notícia", disse.

Em nota, o governo de Minas disse que a escolha dos membros da subcomissão foi realizada mediante sorteio, conforme determina a lei federal 12.232/2010.

"O sorteio foi realizado entre membros externos que não possuem nenhuma ligação com agências de publicidade, objeto de contratação por parte do Governo de Minas. Portanto, não há conflito de interesses", afirmou.

A gestão Zema diz ainda que Groppo possui competência técnica para fazer o julgamento, por ser economista, jornalista, e especialista em comunicação e marketing político.