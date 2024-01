O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou presença na inauguração de uma estação de tratamento de esgoto na cidade de Pitangueiras (SP), na região de Ribeirão Preto, em 19 de janeiro.

A obra, no pequeno município de 33 mil habitantes, tem um significado especial para ele: foi iniciada quando era governador do estado, há cerca de uma década.

Mesmo exercendo os cargos de vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Alckmin tem mantido contato com a política paulista, recebendo com frequência prefeitos e deputados do estado. Ele é citado como possível candidato a governador em 2026.

O vice também confirmou presença em evento da Frente Nacional de Prefeitos nos dias 4 e 5 que ocorrerá em Ribeirão Preto. O convite foi entregue pelo prefeito da cidade, Duarte Nogueira (PSDB), que é vice-presidente da entidade.