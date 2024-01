Brasília

O deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) afirma que conversou com o Papa Francisco sobre o padre Júlio Lancellotti, que tem sofrido uma série de ataques e deverá ser investigado pela CPI das ONGs na Câmara Municipal de São Paulo.

Tatto e outros petistas tiveram uma audiência com o Papa Francisco nesta semana, no Vaticano.

O deputado diz ao Painel que, em resposta, o pontífice afirmou que está rezando pelo padre. Ele também pediu para que o parlamentar transmitisse um abraço a Júlio Lancellotti.

O padre Julio Lancellotti durante exibição do filme "O Que Nos Espera", feito em sua homenagem, em São Paulo - Marlene Bergamo - 12.ago.2023/Folhapress

"O padre Júlio defende as pessoas mais vulneráveis da cidade de São Paulo e tem que ser valorizado. É preciso ter solidariedade e dar apoio a ele nessa grande missão que tem feito na cidade. É um absurdo o que está acontecendo com ele", diz Tattto.

Também integraram a comitiva os deputados Washington Quaquá (PT-RJ) e José Guimarães (PT-CE), além da secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade.

"Eu falei para o Papa que sou líder do governo Lula e ele riu, disse que gostava muito do Brasil. Falamos também do padre Júlio, do que ele está sofrendo no país. Foi um momento especialíssimo", diz Guimarães.