Brasília

A diretoria da Ancine (Agência Nacional do Cinema) realizará uma série de audiências com representantes do setor audiovisual em fevereiro para discutir sobre a cota de tela deste ano, mecanismo criado para dar espaço à produção nacional.

No último dia 15, o presidente Lula (PT) sancionou o projeto da cota de tela, aprovado no fim do ano passado no Congresso e que valerá até dezembro de 2033. A lei prevê que anualmente um decreto deve ser editado para fixar e regulamentar a cota.

Após as reuniões com representantes do setor, a Ancine realizará análises técnicas e levará uma proposta para a avaliação do Ministério da Cultura.

Segundo dados da agência, até o último dia 25 o público de filmes brasileiros neste ano foi de mais de 2 milhões de espectadores, o que equivale a mais da metade de todo o público de obras nacionais em 2023 (3,7 milhões).