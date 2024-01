São Paulo

A Assembleia Legislativa de São Paulo tem tido dificuldade no fornecimento de água e no funcionamento do sistema de ar-condicionado de seu prédio, localizado na zona sul da capital, o que tem gerado queixas de funcionários da Casa.

A falta de água teria como motivo a paralisação de trabalhadores da empresa terceirizada BSG Serviços e Soluções, supostamente por causa de pagamentos atrasados. Entre os serviços que deveriam ser prestados por ela está a distribuição dos galões de água em todos os setores, desde administrativos até gabinetes parlamentares.

Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo durante sessão - Divulgação-13.mar.2023/Alesp

Em dias mais quentes, a dificuldade de hidratação tem se somado ao calor nos ambientes fechados, já que o sistema de ar-condicionado tem apresentado falhas. No departamento de comunicação, gravações tiveram que ser mudadas de lugar devido às altas temperaturas.

Em nota, a Alesp afirma ter sido informada de que a empresa BSG faliu e agora estuda alternativas para solucionar o problema.

Sobre o ar-condicionado, afirma ter se tratado de um problema pontual no início da semana e que já foi solucionado. O estúdio de gravações permanece sem ar refrigerado, "devido a problemas em uma peça do motor que abastece o ambiente" e cuja "substituição será feita em breve", e então os programas gravados no local foram transferidos para outros espaços da Alesp.

"A transferência das gravações desses programas não é nada atípica ou fora do normal, uma vez que já são gravados em outros ambientes da Casa, inclusive no Salão dos Espelhos, os programas Informe SP, Cultura e Saber, Por Dentro das Comissões, entre outros", conclui.