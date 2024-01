Em comemoração ao aniversário de São Paulo, 50 estabelecimentos comerciais do centro que colaboram com o descarte responsável de resíduos foram homenageados pela empresa Loga, uma das responsáveis pela coleta de lixo na cidade.

Troféu feito a partir de sucata recolhida no centro de SP entregue a empresas que fazem descarte responsável de resíduos - Divulgação

Eles foram escolhidos por meio de votação nas redes sociais e vão receber um troféu feito pela artista plástica Angela Schoendofer, a partir de sucata e de materiais recolhidos das ruas do centro.

Os homenageados foram: Girondino, Buteco 28, Casa do Porco, Sorveteria da Cidade, Copanzinho, Rei do Filet, Theatro Municipal, Bar e Lanches Estadão, Mosteiro São Bento, Ponto Chic, Bar da Dona Onça, Esther Rooftop, Farol Santander, Galeria do Rock, Museu Catavento, Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca, Edifício Martinelli, Mercado Municipal, Banco de São Paulo, Centro Cultural Correios, Casa de Francisca, Pateo do Collegio, Bovespa, La Casserole, Bar dos Arcos, Mirante do Vale, Sala São Paulo, Hot Pork, Famiglia Mancini, Catedral Metropolitana, Praça das Artes, Rua 25 de Março, Instituto Moreira Salles, Museu das Favelas, Sesc 24 de Maio, Bar Brahma, Viaduto Santa Efigênia, Caixa Cultural, Vale do Anhangabaú, Sampa Sky, Museu da Cidade de São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade, Feira do Bairro da Liberdade, Casa das Rosas, Zona Cerealista, Galeria Pagé, Vila Dos Ingleses, Balsa e Largo do Paissandú.