Presidente de turno do G20, o Brasil definiu o prédio da Bienal de São Paulo, no parque do Ibirapuera, como sede do encontro dos ministros da Fazenda do grupo, que reúne as maiores economias desenvolvidas e emergentes do planeta.

Foto de novembro de 2020 do Pavilhão da Bienal, no parque do Ibirapuera - Adriano Vizoni/Folhapress



O evento, um dos principais do calendário do bloco no ano, ocorrerá nos dias 28 e 29 de fevereiro e será comandado pelo ministro Fernando Haddad.

A Fazenda escolheu o local para reforçar a marca de São Paulo como um centro cultural e político da América do Sul. Normalmente essas reuniões são organizadas em hotéis.

Entre os temas a serem discutidos estão a conjuntura econômica internacional, a arquitetura financeira global e a transição para uma economia verde.