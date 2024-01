São Paulo

Lideranças do PSDB de São Paulo se reuniram em dezembro com o presidente nacional do partido, Marconi Perillo, em encontro marcado por críticas a Eduardo Leite (PSDB-RS), governador que comandou o partido no último ciclo.

As principais censuras foram dirigidas à uma suposta perseguição aos que se aliaram a João Doria. Ao ouvir os comentários, Perillo teria respondido que não concordava com posturas do tipo, pois também já teria sido alvo. Participaram do encontro nomes relevantes como Carlão Pignatari, Duarte Nogueira, Eduardo Cury e Ricardo Tripoli.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), em entrevista à Folha - Bruno Santos - 1.fev.23/Folhapress

Nesse sentido, Perillo tem afirmado aos dirigentes que promoverá prévias no diretório estadual de São Paulo assim que possível, em fevereiro. Leite colocou um aliado seu, Paulo Serra, prefeito de Santo André, no comando de São Paulo no penúltimo dia de seu mandato como presidente tucano, em 28 de novembro. Ele substituiu Marco Vinholi, ligado a Doria e que foi barrado por Leite em outubro.

Ainda que criticado, Leite é visto no partido como presidenciável para 2026. Por isso, as mudanças a serem implementadas, como as mudanças nas funções de seus aliados, deverão ser feitas com negociação e diálogo com o governador gaúcho.