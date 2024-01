O ex-deputado federal José Genoino disse nesta segunda-feira (22) repudiar nota da Conib (Confederação Israelita do Brasil) sobre sua fala a respeito de um boicote a empresas de judeus pelo Brasil, negou ser antissemita e afirmou ter obrigação de denunciar o "genocídio do governo de Israel contra o povo palestino."

"Apresento meu repúdio à nota da Conib (Confederação Israelita do Brasil) e afirmo que não sou e nunca fui antissemita. Repudio, também, qualquer tipo de preconceito contra o povo judeu e defendo a existência de dois Estados", disse.

"Temos a obrigação de denunciar o genocídio do governo de Israel contra o povo palestino. Tenho defendido, incansavelmente, o cessar-fogo, a paz entre os povos e a solidariedade ao povo palestino."

Ex-deputado José Genoino disse repudiar nota da Conib sobre suas falas a respeito de boicote a empresas de judeus - Zanone Fraissat/Folhapress

No último sábado (20), Genoino participou de um programa no YouTube do site de esquerda Diário do Centro do Mundo. Ele foi

questionado sobre o apoio dado no início do ano pelo presidente Lula (PT) à denúncia apresentada pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça por suposto genocídio de Israel na guerra contra o Hamas.

"Acho interessante essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos, é uma forma interessante. Inclusive tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus", disse o ex-deputado federal.

"Há, por exemplo, boicote a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais, na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel."

A fala foi repudiada pela Conib (Confederação Israelita do Brasil). É uma fala antissemita, e o antissemitismo é crime no Brasil", disse a entidade, que pede moderação ao governo em relação ao conflito.

"O boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista contra a comunidade judaica alemã, que culminou no Holocausto. A Conib mais uma vez apela às lideranças políticas brasileiras que atuem com moderação e equilíbrio diante do trágico conflito no Oriente Médio, pois suas falas extremadas e em desacordo com a tradição da política externa brasileira podem importar as tensões daquela região ao nosso país."

Por causa das declarações de Genoino o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) acionou o Ministério Público do Estado de São Paulo para que proponha uma ação de responsabilidade por danos morais coletivos causados à comunidade judaica no Brasil por causa das fala ao site de esquerda Diário do Centro do Mundo.