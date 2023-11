Após uma série de notas críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Conib (Confederação Israelita do Brasil) elogiou o presidente em nota nesta sexta-feira (17) após conversa dele com o seu colega israelense, Isaac Herzog.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Pedro Ladeira/Folhapress

"A Conib saúda a conversa de ontem entre os presidentes do Brasil e de Israel e as declarações do presidente Lula contra o antissemitismo no nosso país", diz a entidade, principal representante da comunidade judaica no país.

"A Conib defende maior equilíbrio na posição do governo brasileiro e tem manifestado a grande preocupação da comunidade judaica com a importação do trágico conflito do Oriente Médio ao Brasil, com o aumento da retórica antijudaica no nosso país", prossegue a entidade.

Nos últimos dias, a Conib manifestou preocupação com declarações de Lula e de membros do governo, como o ministro da Justiça, Flávio Dino, que estimulariam um sentimento antissemita no Brasil.

A entidade criticou, por exemplo, fala do presidente em que comparava a ação militar de Israel na faixa de Gaza aos ataques terroristas do Hamas.

Agora, em tom mais conciliatório, a Conib declarou que "as relações bilaterais entre Brasil e Israel são profundas e devem ser nutridas, principalmente em momentos como este".