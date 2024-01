Brasília

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) acionou o Ministério Público do Estado de São Paulo contra o ex-deputado federal José Genoino (PT) por causa de declarações feitas a um programa no YouTube em que defendeu boicote a empresas de judeus pelo Brasil.

O parlamentar sugere ao MP que proponha uma ação de responsabilidade por danos morais coletivos causados à comunidade judaica no Brasil por causa das fala ao site de esquerda Diário do Centro do Mundo.

Ex-deputado federal José Genoino na reunião do diretório nacional do PT em 2020 - Zanone Fraissat/Folhapress

Genoino foi questionado sobre o apoio dado no início do ano pelo presidente Lula (PT) à denúncia apresentada pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça por suposto genocídio de Israel na guerra contra o Hamas.

"Acho interessante essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos, é uma forma interessante. Inclusive tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus", disse o ex-deputado federal.

"Há, por exemplo, boicote a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais, na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel."

A fala foi repudiada pela Conib (Confederação Israelita do Brasil).

Na representação, Kataguiri diz que a atuação do Ministério Público é "fundamental para coibir e punir discursos de ódio que incitam a população a atos de desordem e violência."

"Ante o exposto, e em nome da segurança e da dignidade do povo judeu que vive no Brasil, peço que analise a viabilidade da apuração dos fatos ora alegados, visando o cumprimento do disposto na Constituição Federal que veda qualquer ato de preconceito contra raça ou religião."