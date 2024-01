Brasília

O Ministério das Mulheres quer priorizar as discussões sobre enfrentamento à misoginia e às violências e também a justiça climática no Grupo de Trabalho sobre Empoderamento de Mulheres, que ficará sob coordenação da pasta durante a presidência brasileira no G20.

Ministra Cida Gonçalves (Mulheres) vai enfatizar a importância do combate à desigualdade de gênero no G20 - Pedro Ladeira/Folhapress

A reunião, a primeira da história do grupo de trabalho, ocorre nos próximos dias 17 e 18 de janeiro por videoconferência. A ministra Cida Gonçalves (Mulheres) vai fazer uma fala curta de boas-vindas aos representantes dos membros do bloco e ressaltar a prioridade ao combate à desigualdade de gênero.

Os representantes do Brasil estarão presencialmente na sede do Serpro, o quartel-general do G20.

A intenção do GT é discutir alguns pontos, entre eles a igualdade entre os gêneros, que abordará como a divisão sexual do trabalho perpetua a desigualdade entre homens e mulheres, por meio da garantia de empregos e salários superiores aos homens e do trabalho doméstico das mulheres. Também será discutido o eixo de trabalho e políticas de cuidado, uma série de tarefas domésticas e de esforços com dependentes (crianças, idosos, doentes ou pessoas com deficiência) que precisa ser realizada para que todos produzam e cumpram seu papel na sociedade.