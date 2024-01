Brasília

A Procuradoria da República no Estado do Paraná instaurou um procedimento administrativo para apurar a suposta autorização e utilização de veículo com símbolo nazista no desfile de 7 de Setembro do ano passado em Curitiba (PR) por parte do Comando da 5ª Região do Exército Brasileiro.

A portaria, de 17 de janeiro, é assinada pela procuradora regional dos direitos do cidadão adjunta, Hayssa Kyrie Medeiros Jardim. No documento, ela afirma que o Ministério Público Federal tem como incumbência a defesa da ordem jurídica e do regime democrático.

Suposto veículo produzido na Alemanha nazista teria participado de desfile de 7 de Setembro em Curitiba - Reprodução

A procuradora argumenta que o procedimento é necessário para apurar a "veracidade da notícia de utilização de carro com símbolo nazista no desfilo cívico-militar realizado em 07/09/2023 em Curitiba-PR", que foi objeto de uma notícia de fato protocolada junto à Procuradoria.

A notícia de fato que deu origem à decisão cita o site "O Gazeteiro", que, no dia 8 de setembro, noticiou que, no desfile cívico-militar, realizado em 7 de setembro de 2023, em Curitiba, "foi utilizado um veículo nazista, usado na Segunda Guerra Mundial".

O veículo seria um Volkswagen Kübelwagen, desenhado por Ferdinand Porsche e construído para uso das Forças Armadas da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

A notícia de fato pede para o secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Paraná, João Carlos Ortega, apurar se o veículo realmente foi exibido no desfile de 7 de Setembro, se o proprietário foi identificado e quais as providências (cíveis e criminais) foram adotadas.

O Painel procurou o Comando da 5ª Região do Exército Brasileiro para saber se a entidade gostaria de se manifestar, mas não obteve resposta.