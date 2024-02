São Paulo

Os Correios designaram, nesta quarta-feira (28), a comissão organizadora que irá conduzir a realização do concurso público da estatal. A formação do grupo é a primeira etapa para a execução do concurso, previsto para acontecer ainda em 2024.

Além disso, a comissão irá realizar o processo de licitação para contratação da banca organizadora.

Agência dos Correios em Florianópolis - Divulgação

A realização do concurso foi um dos compromissos assumidos pela atual gestão dos Correios, assim como a retirada da estatal da lista de privatizações pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A atual administração também fechou acordo coletivo com os servidores em mesa de negociação, sem intermediação da Justiça do Trabalho, o que não acontecia há sete anos. Parte do efetivo recebeu aumento de aproximadamente 12%.

"A recuperação da empresa passa pela recuperação da dignidade e pela valorização das pessoas que trabalham nos Correios, sem perder de vista a sustentabilidade da estatal. A contratação de pessoas é uma medida essencial para que a empresa possa corresponder às novas demandas da sociedade e do mercado", afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.