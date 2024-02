De licença médica de seu trabalho como ministro do Trabalho, Luiz Marinho tirou a sexta-feira (16) para ciceronear o candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, junto a setores econômicos da cidade.

O ministro Luiz Marinho (à dir.), com o presidente do Sinaceg, José Ronaldo Marques da Silva (centro), e o pré-candidato Luiz Fernando Teixeira - Divulgação

De manhã, Marinho esteve com Teixeira, atualmente deputado estadual, em conversa com a direção do Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros). "A urna vai ter um Luiz, mas não será Marinho. Será Luiz Fernando", disse o ministro, que é ex-prefeito da cidade, na reunião.

Presidente do sindicato, José Ronaldo Marques da Silva diz que a entidade "recebe todas as forças políticas".

A agenda do ministro também teve encontros com donos de bares e restaurantes da cidade e empresários, sempre acompanhado do pré-candidato.

Marinho não tem tido eventos oficiais desde que fez uma cirurgia de catarata, em 6 de fevereiro. Ele retorna ao trabalho na próxima segunda-feira (19).