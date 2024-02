Mais que um circo, o Itamaraty considera que a maneira como o governo de Israel deu uma reprimenda ao embaixador brasileiro, Frederico Meyer, foi uma armadilha.

O chanceler de Israel, Israel Katz (à esq.), fala com jornalistas ao lado do embaixador do Brasil, Frederico Meyer, no Museu do Holocausto - Ahmad Gharabli/AFP

Isso porque em frente às câmeras, dentro do Museu do Holocausto, o chanceler Israel Katz passou uma descompostura no governo brasileiro em hebraico, sem que Meyer pudesse compreender o que era dito.

O motivo da irritação israelense é a comparação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os ataques ao Hamas na faixa de Gaza e o Holocausto.

Além disso, houve uma reunião fechada entre Meyer e Katz com tom muito mais formal e civilizado, como é praxe diplomática em situações do tipo. Ou seja, para o Brasil ficou claro que a postura do governo Binyamin Netanyahu é uma sob os holofotes e outra longe deles.