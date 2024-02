O MBL (Movimento Brasil Livre) anunciou a criação de uma Escola Superior de Líderes, com o objetivo de formar políticos e candidatos para as próximas eleições.

Anúncio do partido Missão no congresso do MBL, em novembro do ano passado - Zanone Fraissat/ Folhapress

A meta é formar ao menos 50 lideranças políticas de direita em todo o país até o final de 2024. A Escola terá cursos de capacitação teórica e prática, mentoria, consultoria jurídica, acompanhamento psicológico e análise de redes sociais.

"Buscaremos a formação de quadros que consigam juntar a espetacularização política com capacidade técnica e propositiva, com o objetivo de apresentar alternativas aos problemas reais, diversos e urgentes do nosso país", diz o coordenador do projeto, Jota Júnior.

O MBL, surgido no contexto dos atos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, completa dez anos em 2024.

Seu principal projeto é a criação de um partido político, batizado de Missão. O objetivo é que esteja formado para as eleições nacionais de 2026.