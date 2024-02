O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá nesta quarta (21), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no primeiro encontro de ambos desde a crise na entidade no final do ano passado.

O presidente Lula e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, durante encontro em março do ano passado - AFP

Na ocasião, Ednaldo chegou a ser afastado do comando da confederação por decisão judicial, mas retornou em janeiro por decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ednaldo vai ao encontro de Lula ao lado de representantes da Fifa. A pauta da reunião é a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, apoiada pelo governo.

Os dirigentes estarão em Brasília para uma visita técnica à capital, que é uma das dez sedes definidas pelo país.

A decisão de Gilmar ainda precisará ser apreciada pelo plenário do STF. O argumento do ministro foi que o afastamento do dirigente poderia azedar as relações da Fifa com o Brasil.

Na época, o governo Lula, por meio da AGU (Advocacia Geral da União), apoiou o retorno de Ednaldo ao cargo.

Além do Brasil, concorrem outros dois grupos a sede da Copa: um formado por EUA e México e outro por Alemanha, Bélgica e Holanda. A decisão será anunciada em maio.