O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, criticou em reunião com a direção do partido na cidade de São Paulo a estratégia de Guilherme Boulos (PSOL) de usar a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa municipal.

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP) - Antonio Molina/Folhapress

"Tem candidato que nunca fez absolutamente nada por São Paulo e quer criticar, quer xingar, quer polemizar. Quer trazer padrinho para São Paulo, porque não tem o que falar, não tem o que mostrar", disse Baleia, que será o coordenador da campanha à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Ele participou na última segunda-feira (5) da posse do novo presidente do diretório emedebista na capital paulista, Enrico Misasi, também secretário-executivo de Relações Institucionais da Prefeitura.