Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), dizem que ele está num beco sem saída para definir um novo integrante do Tribunal de Justiça do estado.

Fachada da sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, no centro de São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Dois ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) apadrinharam candidatos diferentes da lista tríplice que foi formada e enviada a ele na última quarta-feira (31). A vaga é para juiz do quinto constitucional, formada por advogados.

Kassio Nunes Marques defende a primeira colocada na lista, Débora Brandão. Já André Mendonça trabalha por Marcelo Tacca, que ficou em terceiro. O outro integrante é Adriano Caleira.

No ano passado, Tarcísio contrariou Mendonça ao preterir o advogado Maxwell Vieira, indicado pelo ministro para uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado.

Isso gerou desgaste para o governador junto a Mendonça, e por isso alguns observadores avaliam que Tarcísio pode contemplá-lo desta vez. Com isso, no entanto, acabará desprestigiando Nunes Marques.