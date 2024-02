O ex-senador Aloysio Nunes foi incluído como membro titular do diretório estadual do PSDB de São Paulo na chapa de consenso costurada nos últimos dias entre as diferentes alas da legenda no estado.

O ex-senador e ex-chanceler tucano Aloysio Nunes - Lucas Seixas/Folhapress

Ele ocupará o cargo na instância tucana, partido que se apresenta como de oposição ao governo federal, após ter aceitado convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma diretoria da Apex (agência de exportação) na Bélgica.

O convite do petista gerou desconforto entre algumas lideranças do PSDB, que querem que ele peça licença do partido.

O ex-senador e ex-ministro das Relações Exteriores do governo Michel Temer, no entanto, descarta essa possibilidade e disse que a legenda pode expulsá-lo, se quiser.