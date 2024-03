São Paulo

O ex-secretário de Habitação de São Paulo João Farias (Republicanos) será um dos coordenadores da campanha à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A missão dele será atuar em uma área que é cara ao principal adversário de Nunes, Guilherme Boulos (PSOL), na mobilização de entidades sociais e de moradia.

O secretário municipal da Habitação, João Farias - Divulgação

Farias deixou a gestão Nunes no ano passado, abrindo uma crise na prefeitura. Ele questionou um decreto que estava prestes a ser publicado e beneficiaria uma empresa específica no programa habitacional Pode Entrar, que estava sob sua alçada, como revelou o Painel. Sem o decreto, a empresa seria desclassificada.

Agora reconciliado com a gestão do emedebista, o ex-secretário afirma que Boulos nunca entregou nada "além de invadir terra" e deixar a população abrigada em lonas e "no cabresto eleitoral".

"O Pode Entrar tem capacidade de produção que vai além do Minha Casa Minha Vida no Brasil. O investimento em 2024 foi superior ao governo federal", diz.

Ex-secretário-geral do Republicanos em São Paulo, Farias é uma das principais lideranças paulistas da sigla.

Na ocasião da saída dele, chegou-se a discutir um afastamento do Republicanos do grupo de Nunes, mas as arestas foram aparadas e o partido entrou de cabeça na campanha do atual prefeito.