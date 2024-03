Brasília

O deputado federal Valmir Assunção (PT-BA) fez nesta quarta-feira (6) críticas ao governo Lula (PT) pela demora no avanço das políticas de reforma agrária no país e afirmou que, sem uma solução para a questão, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) pode voltar a fazer ocupações de terra.

As declarações foram feitas durante discurso na tribuna da Câmara.

Segundo o parlamentar, que é ligado ao movimento, nos dois anos de governo Michel Temer (MDB) e quatro de Jair Bolsonaro (PL), houve "muita perseguição à luta pela reforma agrária, criminalização dos movimentos sociais, destruição do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)".

Deputado Valmir Assunção (PT-BA) cobra governo Lula sobre política de reforma agrária - Câmara Dos Deputados

Assunção ressalta, então, que Lula criou o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e está adequando o Incra para ampliar a ação de reforma agrária. No entanto, diz estar preocupado com o fato de mais de um ano ter passado após a invasão de três fazendas da Suzano Celulose, no extremo sul da Bahia e nada ter sido feito.

"O orçamento do Incra é o menor de todos os orçamentos dos governos do PT. Essa é uma preocupação. Nos assentamentos falta água, falta estrada, não há desapropriação", afirma. "Mesmo sabendo que muitos superintendentes, como o superintendente da Bahia, ou como o presidente do Incra, têm trabalhado muito, é preciso que o Presidente Lula preste muita atenção aos quilombolas e à reforma agrária."

Ele afirmou que sua preocupação "é que os movimentos sociais voltem a fazer ocupações de terra."

"E fazendo as ocupações de terra, não vai caber nem a esta Casa nem ao governo criticá-lo, porque já se passou mais de um ano na expectativa e na espera da reforma agrária, dos assentamentos, dos investimentos. E ainda não temos nada."

"É preciso que o governo do presidente Lula dê a devida atenção à resolução da questão da reforma agrária, que é fundamental para as pessoas que estão debaixo da lona preta, a fim de desapropriar terras e liberar crédito."