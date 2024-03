A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, intensificou as atividades para ajudar pré-candidatos a prefeito e vereador de seu partido, a Rede Sustentabilidade, em diversos locais do país.

Desde janeiro, ela já esteve em São Gabriel da Cachoeira (AM), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Remígio (PB) e Campina Grande (PB). Outras agendas estão sendo planejadas.

Ministra Marina Silva intensifica atividades para ajudar pré-candidatos a prefeito e vereador da Rede - Carla Carniel/Reuters

Coordenador nacional de Organização do partido, Giovanni Mockus diz que agendas políticas da ministra têm sido fundamentais para fortalecer o partido e suas candidaturas sustentabilistas.

"E também, com a mesma dimensão, no apoio à construção de frentes amplas que enfrentem a extrema-direita, fortaleçam a luta histórica da defesa da democracia e do Estado democrático de direito e ainda reforcem as conquistas do governo Lula pela união e reconstrução do Brasil", afirma.

Marina é a principal estrela da legenda, mas enfrenta oposição interna de sua ex-aliada Heloisa Helena, que comanda outra ala da Rede e tem questionado algumas decisões da ministra. Em Recife, por exemplo, Helena defende apoio a um nome do PSOL para a eleição.