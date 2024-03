Com o aval dos caciques do MDB nacional e de São Paulo, a vereadora paulistana Janaína Lima negocia mudar para outra sigla da base do prefeito Ricardo Nunes.

A vereadora Janaina Lima, do MDB - Divulgação

A alternativa mais provável é migrar para o PP. O movimento tem aval do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, do ex-presidente Michel Temer e do próprio Nunes. Ela deve disputar novo mandato na Câmara.

Eleita pelo Novo, ela é autora do projeto que cria o Fundo Soberano da cidade, aprovado pela Câmara no final do ano passado.