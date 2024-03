O presidente do diretório municipal do MDB em São Paulo, Enrico Misasi, reagiu às críticas do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, sobre a saída de vereadores da sigla e disse que a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) representa, também, "a continuidade do projeto idealizado pelo PSDB para SP".

Perillo afirmou ao Painel que a debandada dos oito vereadores do partido em SP é consequência de um "fisiologismo barato" e que a legenda quer ao seu lado "políticos preocupados com políticas públicas e não com cargos", em referência ao apoio dos vereadores a Nunes.

Misasi diz que ao diretório do MDB "não interessa um PSDB dividido, um parceiro fragilizado e em dúvida sobre sua vocação".

"Esperamos que o bom senso prevaleça, que os tucanos paulistanos permaneçam unidos em torno da nossa pré-candidatura, pela reeleição de Nunes, e que reconheçam nesta aliança uma oportunidade de reconstrução do partido", afirma.