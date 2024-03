Todos os oito integrantes da bancada do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo decidiram pedir desfiliação do partido, num novo marco para a crise sem precedentes que vive a legenda na cidade que é seu berço.

Palácio Anchieta, sede da Câmara Municipal de São Paulo, no centro da cidade - Eduardo Knapp/Folhapress

Os tucanos, assim, devem ficar sem representação no Legislativo paulistano após o fechamento da janela de filiações, em 5 de abril.

Já saíram Aurélio Nomura (para o PSD), Rute Costa (PL), Sandra Santana (MDB) e Beto Social (Podemos). Gilson Barreto, Fábio Riva e João Jorge devem entrar no MDB na semana que vem. Xexéu Tripoli também aderiu à debandada, mas ainda não escolheu seu destino.

Entre as razões citadas pelos vereadores estão a instabilidade crônica na legenda, a falta de definição sobre a chapa de vereadores e sobretudo a relutância em apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Na última sexta-feira (22), a Executiva Municipal descartou coligação com Nunes e encaminhou as possibilidades de candidatura própria ou apoio a outro nome (na prática, seria a Tabata Amaral, do PSB)

"O partido está sem rumo na cidade de São Paulo", diz Jorge. Para Tripoli, o PSDB "não tem organização, não tem chapa, não tem diálogo".

Procurado, o presidente municipal do PSDB, José Aníbal, minimizou a saída. "Em 2008, todos os vereadores do partido, à exceção de um, o Tião Faria, apoiaram o Gilberto Kassab para prefeito em vez do Geraldo Alckmin. E o partido seguiu adiante. Agora, a história se repete", afirmou.