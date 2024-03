Brasília

Trabalhadores dos Correios discutem fazer uma paralisação em 4 de abril para reivindicar a convocação de concurso público em regime de urgência e melhores condições de trabalho, entre outros pontos.

O calendário foi aprovado no final de fevereiro no último encontro da categoria no conselho de representantes, segundo a Fentect (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares), que reúne 31 sindicatos.

Agência dos Correios em Florianópolis - Divulgação

Os trabalhadores também reivindicam que não seja suspenso o adicional de periculosidade dos motociclistas e a revisão da mudança implementada no sistema de dimensionamento de distritos que, segundo a federação, vai eliminar postos de trabalho e causar sobrecarga de outros funcionários dos Correios.

No final de fevereiro, os Correios designaram a comissão organizadora que irá conduzir a realização do concurso público da estatal, primeira etapa para a execução do concurso, previsto para acontecer ainda neste ano.