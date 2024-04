O grupo liberal Livres e o Ranking dos Políticos, que avalia as votações de parlamentares, publicaram nota contrária à aprovação da PEC do Quinquênio, que prevê aumentos de 5% nos salários de juízes, promotores e outras carreiras da área do Direito a cada cinco anos. O governo estima um custo de R$ 40 bilhões aos cofres públicos.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), principal defensor da PEC do Quinquênio - Lula Marques/Agência Brasil

Segundo a nota, atualmente, o custo médio mensal por magistrado é de R$ 69,8 mil, incluindo salários, compensações e demais vantagens.

Em comparação, o rendimento médio per capita dos brasileiros foi de R$ 1.848 em 2023, segundo o IBGE.

"Esses números evidenciam a disparidade entre os ganhos da elite do funcionalismo e a média da população: magistrados já recebem mais de 37 vezes a renda média do cidadão que financia o seu rendimento", diz a economista Deborah Bizarria, coordenadora de Políticas Públicas do Livres.

As entidades também criaram um abaixo-assinado online contra a emenda, disponível em https://bit.ly/pecdoquinquenionao.