São Paulo

Filho do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), Tomás Covas chamou a primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes, de sua segunda mãe, em dedicatória escrita para ela no livro que lançou em homenagem ao pai, neste domingo (7).

Regina e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) estiveram no lançamento do livro "Bruno Covas - Enfrentando as adversidades", que tem Tomás como um dos autores.

Ricardo Nunes e a primeira-dama Regina Carnovale no lançamento do livro de Tomás Covas - Reprodução - 7.abr.24/Instagram @prefeitoricardonunes

"A minha segunda mãe, com carinho, Tomás Covas", diz a dedicatória.

Logo acima, a dedicatória de outro dos autores, Gustavo Pires, presidente da SPTuris, afirma: "Primeira-dama Regina, sou eternamente grato a você e sua família".

Dedicatória de Tomás Covas à primeira-dama Regina Carnovale - Divulgação - 7.abr.24

No exemplar do prefeito, Tomás agradece e o chama de grande amigo. "Com carinho, ao grande amigo, obrigado pelo legado que seguiu na gestão BC [Bruno Covas]. Ao prefeito Ricardo, Tomás Covas", diz a dedicatória.

Tomás integra a ala do PSDB que prega apoio à reeleição de Nunes, que inclui secretários e parlamentares, apesar de a direção municipal do partido ter rejeitado a aliança com o prefeito.