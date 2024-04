O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) anuncia nesta quarta-feira (17) que a desestatização da Sabesp vai resultar na redução de até 10% na tarifa social de água, destinada à população mais vulnerável.

A gestão estadual também afirma que haverá redução para as demais categorias, sendo 1% para consumo residencial e 0,5% para comercial e industrial.

Estação de tratamento de água da Sabesp, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, estatal que pode ser privatizada - Gabriel Cabral-26.jul.2019/Folhapress

Para ter direito à tarifa social, a pessoa precisa estar no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil.

A Arsesp (agência reguladora de serviços públicos) será a responsável por levantar quem consta no cadastro nos municípios atendidos pela empresa.

Segundo o Governo de São Paulo, a redução da tarifa será possível graças a mudanças na metodologia de cálculo e ao Fausp (Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento no Estado de São Paulo), que receberá 30% do valor obtido pela administração estadual com a desestatização, além dos dividendos pagos pela Sabesp nos próximos anos.

A promessa é que a redução da tarifa não comprometa os investimentos no setor.

No modelo atual, os investimentos são pré-pagos, ou seja, considerados na tarifa quando planejados, antes da execução.

Com a desestatização, eles serão pós-pagos, ou seja, só entram na conta depois que realizados pela Sabesp. Caso a tarifa calculada fique acima do que seria cobrado pela empresa estatal, serão utilizados recursos do Fausp para manter a tarifa mais baixa.

Segundo o governo, a implementação do desconto acontecerá imediatamente após a entrada em vigor do contrato de privatização da Sabesp.