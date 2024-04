O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair disse em evento promovido pelo Grupo Voto, em Londres, que a imprensa brasileira tem sobrevivido comercialmente da raiva das pessoas, numa referência aparente à polarização no país.

O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair entre Karim Miskulin, presidente do Grupo Voto (à esq.), e Laura Regenim, diretora de negócios da entidade - Divulgação

"O problema é que no Brasil a mídia achou a rota para a sobrevivência comercial. Você pega um grupo de pessoas e as mantêm sempre com raiva", disse ele, em evento fechado num hotel na capital britânica, que contou com a presença de diversas autoridades brasileiras, inclusive ministros do STF.

O trabalhista Blair, que governou o Reino Unido entre 1997 e 2007, foi convidado do Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Ele também apontou o papel da burocracia para conseguir implementar políticas públicas.

"Você tem que focar na implementação. O problema com o governo é que você tem interesses que ficam no caminho da mudança, burocracia também, e é o papel do líder que vai fazer acontecer. Se você for política primeiro e regras depois, você vai falhar", declarou.

Ele hoje tem um instituto sem fins lucrativos e continua influente na política de seu país, embora aposentado.

O fórum levou para Londres autoridades como os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Jorge Messias (AGU), além do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Entre os ministros do STF presentes estavam Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. As palestras não foram abertas à imprensa nem transmitidas pela internet.

A presidente do Grupo Voto e organizadora do evento, Karim Miskulin, disse que o fórum "mantém a tradição de apresentar líderes globais para promover a circulação do livre pensamento". Eventos anteriores tiveram a participação de personalidades como o ex-presidente americano Bill Clinton.