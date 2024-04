Brasília

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, foi escolhido pelo presidente Lula (PT) para fazer o pronunciamento do governo federal por ocasião do Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio.

Segundo auxiliares do ministro, o chefe do Executivo ligou a Marinho nesta semana para informar que caberia a ele fazer o pronunciamento.

Marinho deverá tratar da geração de empregos e da política de correção do salário mínimo em seu discurso. O ministro está previsto para gravar o depoimento na segunda-feira (29).