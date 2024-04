São Paulo

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) pediu ao seu secretário de Relações Internacionais, Aldo Rebelo, que se filie a um partido da coligação de sua pré-candidatura à reeleição —o PDT, ao qual Rebelo está filiado e do qual está licenciado, apoiará Guilherme Boulos (PSOL).

O pedido tem como objetivo manter Aldo como uma opção para a vice da chapa de Nunes e precisa ser cumprido nesta sexta-feira (5), data-limite da janela partidária.

As duas principais opções para o ex-ministro hoje são o próprio MDB e o Republicanos.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) e secretário Aldo Rebelo (licenciado do PDT) durante a posse do ex-ministro como secretário municipal - Danilo Verpa-19.fev.2024/Folhapress

Como é o maior partido da coligação e conta com o ex-presidente Jair Bolsonaro em seus quadros, o PL reivindica o direito de ter um de seus filiados na vice. No entanto, Aldo disse a aliados que prefere não se juntar à sigla, que atualmente abriga nomes identificados com a extrema direita que têm atuação com a qual ele não concorda.

No entorno do ex-ministro, o MDB de Nunes é visto como a opção mais interessante —Aldo, inclusive, passou pelo PMDB (antigo nome do partido) de 1980 a 1985, antes que pudesse se filiar ao PCdoB, partido anteriormente colocado na ilegalidade pela ditadura militar.

No entanto, ainda que Rebelo já tenha recebido oficialmente o convite do partido, o grupo do prefeito considera que seria difícil que os partidos da coligação aceitassem uma chapa pura do MDB.

Nesse cenário, o Republicanos surgiu como opção viável, devido ao tamanho de sua bancada de deputados (42), à proximidade da cúpulas do partido com as lideranças do PL e o bom trânsito com bolsonaristas.

Outros partidos da coligação de Nunes são PSD, União Brasil, PP, Solidariedade, Avante e Agir.