Entidades realizam neste domingo (21) um grande mutirão na Avenida Paulista para incentivar jovens de 16 a 18 anos a tirarem o título de eleitor para votar na disputa municipal de outubro, em ação que ocorrerá em uma grande estrutura de 15 metros quadrados que será instalada no local.

A campanha está sendo promovida por organizações não-governamentais como o Instituto Lamparina, labExperimental, Girl Up, Quid, Avaaz, Em Movimento e Politize.

Avenida Paulista terá mutirão para ajudar jovens a tirarem título de eleitor - TSE/ Divulgação

O prazo para regularização ou emissão de novos títulos termina em 8 de maio. Desde o começo do ano as organizações têm feito uma série de ações para conscientizar a população para as eleições, como uma contagem regressiva para o prazo de emissão do título, "rolezinhos" em Belém (PA), Manaus (AM) e São Paulo e a divulgação de um site com as principais perguntas e um guia para os jovens tirarem seus títulos.