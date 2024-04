O Partido Novo teve um acréscimo de 134 vereadores e 11 vice-prefeitos durante a janela partidária, encerrada no início do mês.

Convenção do Novo no ano passado, em SP - Reprodução

A legenda adotou como política para esta eleição ser menos restritiva quanto a candidaturas do que no pleito passado, lançando nomes em dezenas de cidades pelo país. Também rompeu com uma tradição e vai passar a usar recursos do fundo eleitoral na campanha.

Em 2020, o Novo conquistou apenas a prefeitura de Joinville (SC). De lá para cá, filiou mais um prefeito em Santa Catarina e dois em Minas Gerais.

O partido também tem registrado aumento no número de filiados, com 10 mil novos membros em abril. Atualmente, são 63.700 os militantes do partido no país.

"O Novo tem bandeiras e ideias muito claras e todos que tiverem os mesmos propósitos serão bem-vindos. Estamos recebendo todos de braços abertos e vamos trabalhar juntos para fazer uma campanha vitoriosa em outubro", disse o presidente do partido, Eduardo Ribeiro.