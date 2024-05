O Instituto Alana enviou em 29 de abril um ofício à ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e para a secretaria extraordinária de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial cobrando informações sobre medidas para prevenção e controle do desmatamento no Pantanal.

Pantanal foi o bioma mais atingido proporcionalmente pelas queimadas em 2020 - Lalo de Almeida/Folhapress

No documento, o instituto diz que o país corre o "risco de testemunhar mais uma queimada histórica, tão ou mais grave do que as de 2020", quando 26% da vegetação do Pantanal foi devastada por incêndios.

O Alana pergunta ainda quais providências serão adotadas para proteger a vida e saúde de crianças e adolescentes da região. O pedido tem como objetivo coibir novas catástrofes ambientais, inclusive queimadas e secas.

Pesquisadores da Embrapa e do MapBiomas alertam para o risco de mais uma queimada histórica no Pantanal. O MMA tem 20 dias para responder aos questionamentos.