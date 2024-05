O Congresso recebe a partir desta terça-feira (14) a segunda edição da Virada Parlamentar Sustentável, que contará com seminários, cursos e programação cultural a respeito de pautas socioambientais e climáticas.

Criada pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade e pela Rede Advocacy Colaborativo, a Virada conta com a participação de 72 organizações da sociedade civil e tem o objetivo de atrair parlamentares de diferentes posições do espectro político para a discussão sobre sustentabilidade e fazer avançar a agenda socioambiental no Congresso.

Imagem de drone mostra carros submersos pela enchente em Eldorado do Sul (RS) - Amanda Perobelli-13.mai.2024/Reuters

A Virada terá seis semanas de eventos e será encerrada em 29 de junho. Alguns temas em discussão serão a PEC 37/2021, que insere a questão climática no texto constitucional como um direito fundamental, o projeto de lei 4.129/2021, que cria diretrizes para o estabelecimento de planos locais de adaptação climática, e a regulamentação da Reforma Tributária em seus impactos na saúde, na inclusão social e na sustentabilidade.

Nesta terça-feira (14), à 9h, o evento terá sua abertura no salão nobre da Câmara dos Deputados com uma discussão sobre a chamada "Lei do Mar", projeto que visa promover o uso sustentável de recursos e ecossistemas marinhos.