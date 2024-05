A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, pediu neste sábado (4) a doação de itens para mulheres afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, em evento no Palácio do Planalto - Ueslei Marcelino/Reuters

Ela entrou em contato durante a tarde com Edinho Silva (PT), prefeito de Araraquara (SP) e secretário-geral da Frente Nacional de Prefeitos, e pediu ajuda para articular ações de auxílio junto a empresários e autoridades.

A primeira-dama citou especificamente a necessidade de itens de higiene pessoal, absorventes e peças íntimas. Também mencionou que é urgente enviar purificadores de água para as regiões afetadas.

"Muitas vezes as pessoas se preocupam em doar alimentos e remédios, que obviamente são fundamentais nesses momentos, mas não dão tanta atenção às necessidades específicas das mulheres. Foi esse o pedido da primeira-dama", disse Silva.

Ele diz ter entrado em contato com o presidente nacional da FNP, Edvaldo Nogueira (PDT), prefeito de Aracaju (SE), para ajudar a obter doações.

A primeira-dama esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros no Rio Grande do Sul na última quinta-feira (2), de onde acompanhou as ações de resgate e amparo às vítimas.