Brasília

O ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) diz que o governo montou uma força-tarefa permanente para ajudar no resgate de desabrigados pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, enquanto monitora a situação em Santa Catarina e no Paraná.

Waldez esteve na comitiva que acompanhou o presidente Lula (PT) em visita nesta quinta-feira (2) às áreas atingidas. Neste sábado (4), ele retorna ao estado para coordenar a atuação do governo federal na região.

Município de Sinimbu, no Vale do Rio Pardo, ficou ilhado 24 horas e contabiliza relatos de destruição após chuvas - Carlos Macedo/Folha Press

Ele afirmou que o governo já se prepara para as fortes chuvas que devem atingir Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nas próximas 24 horas, com volume esperado de 100 milímetros. "A gente está em uma força-tarefa permanente", diz ao Painel.

"Estamos adotando uma série de providências aqui em Brasília hoje [sexta], e amanhã [sábado] já desembarco em Porto Alegre junto com o ministro Paulo Pimenta [Secom] por recomendação do presidente Lula, para ficarmos lá coordenando junto com o general Hertz [Pires do Nascimento, comandante militar do Sul] e com o secretário nacional de Defesa Civil [Wolnei Wollf Barreiros] toda essa sinergia do governo federal, que já envolve dezenas de órgãos federais."

O ministro diz que a prioridade é resgatar e atender pessoas que estão desabrigadas. "Aqui em Brasília tem um batalhão de colaboradores do presidente Lula preparando as ações à medida que a água for baixando, para fazer o restabelecimento dos serviços. Tem problema de energia, de conectividade, dezenas e dezenas de pontes destruídas, de unidades de saúde, de escolas."

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), está desde a manhã desta sexta no prédio da Defesa Civil acompanhando boletins meteorológicos e traçando planos caso a chuva aumente no estado.

Já o Exército informou ter uma brigada em Florianópolis, a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, especializada em apoio e ajuda humanitária em desastres naturais e pronta para atuar se necessário.