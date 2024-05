O PT vai lançar na segunda-feira (27) sua nova campanha nacional de filiação. O evento será transmitido em live no canal do partido no YouTube, a partir das 19h.

Participarão do lançamento a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, juntamente com a secretária de Organização, Sônia Braga, a secretária de Finanças e Planejamento, Gleide Andrade, e o secretário de Comunicação, Jilmar Tatto.

O PT tem, atualmente, 1.650.558 filiados, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se de variação pequena desde janeiro de 2023, quando Lula (PT) assumiu a Presidência e o partido tinha 1.605.438 filiados.