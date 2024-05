Crítico da indicação do ministro Paulo Pimenta para o posto de articulador federal da reconstrução do Rio Grande do Sul, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) ironiza a composição da nova secretaria dedicada ao tema.

O deputado federal Aecio Neves (PSDB-MG) - Pedro Ladeira/Folhapress

"As nomeações para o ministério do senhor Paulo Pimenta deixam claro que a prioridade do governo do PT não é o resgate das vítimas das enchentes, mas, sim, o resgate dos petistas derrotados nas eleições", afirmou.

A referência é ao fato de três ex-políticos do partido ocuparem cargos estratégicos na pasta: o ex-prefeito de Taquari Maneco Hassen, que será o chefe de gabinete da secretaria, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia, que fará a interlocução com as bancadas federal e estadual, e o ex-deputado federal Ronaldo Zulke, que cuidará das linhas de crédito para o empresariado.

O próprio Aécio foi alvo de ironia de Pimenta nesta semana. Ao ser questionado em entrevista sobre as críticas do tucano, o petista disse que não o conhecia.