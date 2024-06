São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) dividiram tarefas de articulação política para consolidar o ex-chefe da Rota Ricardo de Mello Araújo como vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que buscará a reeleição em outubro.

Durante almoço na sexta-feira (14) na sede da Prefeitura de São Paulo, Bolsonaro ficou encarregado de conversar com o presidente do PP, Ciro Nogueira, para apaziguar ala do partido que se revoltou com o fortalecimento do nome do coronel da reserva da Polícia Militar.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), prefeito Ricardo Nunes (MDB) e coronel Mello Araújo (PL) durante encontro na Prefeitura de SP - Rafaela Araújo-14.jun.2024/Folhapress

O ex-presidente já falou com Nogueira, que se reunirá na segunda-feira (17) com Nunes e Maurício Neves, presidente do diretório paulista do PP, para tratar do tema.

O senador diz ao Painel que articulará para que o PP apoie Mello Araújo, escolhido por Bolsonaro. "Nunca vou faltar ao meu capitão", afirma.

Neves diz que a decisão cabe 100% a Nunes e que o PP não quebrará a unidade do bloco de partidos, mas destaca que existem quadros importantes no PP que já foram testados nas urnas, como o deputado estadual Delegado Olim.

O parlamentar é um dos que se revoltaram no partido com o fortalecimento do nome de Mello Araújo e que ressaltam que ele nunca antes disputou eleições e não agregará votos.

Tarcísio, por sua vez, recebeu a missão de negociar com seu partido, o Republicanos. Ele já conseguiu o apoio do PSD, que, como mostrou o Painel, decidiu endossar Mello Araújo para acompanhar o governador.

Dos maiores partidos que compõem a aliança de Nunes, restará apenas convencer o União Brasil de que o ex-chefe da Rota é o melhor nome à disposição. O partido tem sugerido outros nomes para a vice do prefeito, como o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União), e mantém a pré-candidatura do deputado federal Kim Kataguiri (SP).