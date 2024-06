São Paulo

Nome indicado por Jair Bolsonaro (PL) para a vaga de vice de Ricardo Nunes (MDB) nas eleições deste ano, o ex-chefe da Rota Ricardo de Mello Araújo (PL) ganhou o apoio do PSD, partido comandado por Gilberto Kassab.

Secretário de Governo do governo de São Paulo, Kassab afirma que o partido deliberou que acompanhará a decisão de Tarcísio. Na segunda-feira (10), o governador disse que apoiaria a escolha de Bolsonaro e cobrou rapidez na definição. Nesta sexta-feira (14), ele almoçou com o ex-presidente, o prefeito e o coronel para tratar do tema.

O ex-coronel da Rota Ricardo Mello Araújo (PL) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a caminho de almoço com o prefeito Ricardo Nunes - Arquivo pessoal

A entrada do coach Pablo Marçal (PRTB) colocou uma nova opção de apoio para Bolsonaro na disputa municipal, e com isso Nunes passou a ser cobrado a fazer gestos mais explícitos de alinhamento com o ex-presidente, como a oficialização do coronel Mello Araújo na vice.

O nome do coronel tem enfrentado resistência de parte dos líderes de partidos aliados de Nunes, que o veem como como muito radical e sem experiência política. Além disso, dizem, ele ajudará os demais candidatos na tentativa de transferir a rejeição do ex-presidente na capital para o prefeito.

No entanto, diante do risco de perder o apoio de Bolsonaro para Marçal, a opção mais provável para a vice de Nunes atualmente é Mello Araújo.